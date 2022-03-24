انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أستراليا واليابان ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي.

أستراليا واليابان يتعادلان

وبدأت مباراة أستراليا واليابان المقامة على ملعب ويسترن سيدني بشكل سريع أملًا في تسجيل هدف مبكر، ونجح الكنغر في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه.

وسيطر لاعبو الفريق الضيف على أحداث اللقاء، وكاد مينامينو أن يفض اشتباك التعادل السلبي برأسية رائعة، إلا أنها اصطدمت بالعارضة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أستراليا واليابان بالتعادل بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات

وقبل مواجهات الجولة التاسعة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب اليابان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه المنتخب العماني برصيد 8 نقاط، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتتذيل فيتنام ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.