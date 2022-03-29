احتفت إدارة تعليم حفر الباطن ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد، صباح اليوم بالمتفوقين من الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في حفل برعاية محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وبحضور مدير التعليم وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

مدير تعليم حفر الباطن يشيد بدعم القيادة

وأثنى مدير التعليم بحفر الباطن محمد بن علي القحطاني في كلمة له على دعم وتشجيع الدولة – رعاها الله – للمتفوقين والمتفوقات من أبنائها بمدارس التعليم العام، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية الكريمة من الأمير منصور بن محمد آل سعود، خير شاهد على الاهتمام والدعم، منوهًا بدعم سموه في رعايته لكافة مناسبات وفعاليات التعليم بالمحافظة،

رعاية ودعم مستمر

بعد ذلك ألقى أحد الطلاب المحتفى بهم كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته قال فيها : “بعد شكر الله نشكر ولاة أمرنا -أيدهم الله- على دعمهم الدائم والمستمر للتعليم واهتمامهم بالتعليم، كما أشكر سمو المحافظ نيابة عن زملائي وزميلاتي على رعايته الكريمة والشكر موصول لسعادة مدير التعليم والإدارة على تنظيم هذا الحفل بالرغم من كل الصعوبات إلا أن استشعارهم بأهمية تكريم المتفوقين جعلتهم مشكورين يسعون إلى تكريمنا وتحفيزنا”.

كما توجه بالشكر للمعلمين الأفاضل وطاقم المدرسة التعليمي والإداري وأسر الطلاب، ثم قدم الطلاب والطالبات لوحات إنشادية وأوبريت: هنا الأبطال” ليختتم الحفل بتكريم المتفوقين والمتفوقات من لدن سمو المحافظ ثم تكريم الرعاة.