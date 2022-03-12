كشف نادي الزمالك المصري عن نهاية علاقته مع لاعب وسطه، المصري طارق حامد، الذي رفض مؤخرًا تجديد عقده مع نادي الزمالك.

وقال أمير مرتضى منصور، مدير الكرة في الزمالك، متحدثًا لـ برنامج “جمهور الثالثة” في قناة On Time Sports: “حامد لن يُكمل مسيرته معنا في الزمالك، تقدمنا له بعرض واللاعب طلب مهلة للتفكير ومن ثم صلاة الاستخارة، لكنه لم يرد علينا واعتبرنا هذا الأمر بمثابة اعتذار ورد غير مباشر منه على أنه لن يجدد عقده مع الفريق”.

عرض مُغر من الاتحاد لضم طارق حامد:

وذكر البرنامج أن نادي الاتحاد قدم لـ اللاعب المصري عرضًا قدره 3 ملايين دولار أمريكي حيث يرغب لاعب الوسط في نادي الزمالك في الرحيل إلى نمور جدة ومزاملة مواطنه أحمد حجازي.

ويسعى الاتحاد لضم طارق حامد في صيف العام الحالي، تعويضًا لرحيل المغربي كريم الأحمدي.

الزمالك يرحل عن صفوفه العديد من اللاعبين:

ويمر الزمالك بفترة صعبة له من الناحية الفنية، حيث سيرحل عن صفوفه كل من الحارس المصري محمد أبو جبل والمغربي أشرف بن شرقي والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن الزمالك كان خسر من نادي الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد مساء أمس الجمعة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان طارق حامد انضم للزمالك في 2014 قادمًا من نادي سموحة المصري.