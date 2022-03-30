وجه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التهنئة إلى المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي ظهروا به خلال في التصفيات.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 من آسيا، كالتالي؛ إيران وكوريا الجنوبية من المجموعة الأولى، والسعودية واليابان عن المجموعة الثانية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضمت الإمارات إلى الملحق الآسيوي بعد الفوز على كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، لتضرب موعدًا مع أستراليا، حيث ستُقام المباراة في الدوحة شهر يونيو المقبل، أملًا في الانضمام إلى المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022.

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المنتخبات

وقال آل خليفة: “باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالتهنئة إلى المنتخبات الأربعة التي قدمت عروضًا مميزة وثابتة طوال الأشهر الستة الماضية من التصفيات القوية والمثيرة، لتؤكد مقاعدها بين نخبة منتخبات العالم”.

وتابع: “أتقدم بالتقدير إلى كل الاتحادات الوطنية التي شاركت في التصفيات، والدول التي استضافت المباريات المقامة على ملاعب محايدة، وكل من ساهم بتقديم الجهد والدعم من أجل استكمال هذه التصفيات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والحافلة بالتحديات”.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي: “نتمنى لمنتخبي أستراليا والإمارات كل التوفيق والنجاح في رحلة المنافسة من أجل الحصول على مقعد في كأس العالم 2022 في قطر، حيث نأمل بتسجيل حضور 6 منتخبات آسيوية في البطولة التي تعد تاريخية لقارة آسيا والعالم”.

واختتم آل خليفة تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي قائلًا: “كل تمنياتنا بالتوفيق للسلطات القطرية ولجنة المشاريع والإرث، لتنظيم أعظم بطولة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وذلك اعتبارًا من حفل سحب القرعة الذي يجري يوم الجمعة، حيث نتمنى أيضًا كل التوفيق للمنتخبات الآسيوية”.