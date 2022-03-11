تسببت العواصف الترابية بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف في تعطل حركة السير على بعض الطرق؛ وذلك نتيجة تعذر الرؤية عليها بسبب الغبار والأتربة الكثيفة.

🔴 فيديو متداول

غبار كثيف على طريق

طريف القريات وتوقف للسيارات

الجمعة ٨ شعبان ١٤٤٣هـ

11 مارس 2022م

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— طقس (@tqqs) March 11, 2022

توقف طريق طريف القربات:

ووثق مقطع فيديو توقف حركة السير واصطفاف السيارات على جانبي طريق طريف القريات، بسبب العاصفة الترابية القوية، حيث ظهرت السيارات وهي تقف على جانبي الطريق.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50كم/ ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح:

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية والرياض، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25- 50 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30- 60كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وتتحول ليلًا إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.