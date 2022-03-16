يبدو أن الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، اشتاقت لارتداء فستان العرس الأبيض ولحفل زفافها الذي أقامته منذ 16 عامًا، وقررت إعادته مرة أخرى على زوجها كمال قدورة.

زفاف ثانٍ لـ جويل مردينيان

وشاركت جويل، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الاحتفال الذي ارتدت فيه فستانين زفاف، بحضور أطفالهما أيضًا، وعلقت كاتبة: “الحمد لله على أننا وجدنا الحب مرة أخرى، كانت رحلة صعبة مليئة بالألم ودموع جلسات العلاج النفسي، لكن في النهاية كانت أجمل استثمار قدمناه لأبنائنا وحياتنا، نحن سعداء لإعادة تقديم عهود زواجنا أمام أبنائنا وأسرتنا”.

وظهرت الإعلامية اللبنانية في الصور مرتدية فستان زفاف باللون البيج، فيما ظهر زوجها بإطلالة كاجوال، ورافقهما أولادهما، وسط حضور مجموعة من الأقارب والأصدقاء.

لكن مغردين اعتبروا ما قامت به جويل طريقة لجذب الانتباه، فيما اعتبر آخرون أنه محاولة لإنقاذ الزواج الذي شهد توترات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان جويل طلاقها ثم العودة مرة أخرى لزوجها قدورة.

من هي جويل؟

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ولدت في 27 نوفمبر عام 1977، تقدم برنامج “جويل” على قناة إم بي سي، كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها.