يبدو أن المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس اقترب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

جيسوس يوقع للنصر

وأكدت صحيفة Record البرتغالية، أن النصر كان مهتمًا بعدد من المدربين، منهم؛ باولو فونسيكا، رودي غارسيا وأبل فيريرا، ولكنه وقع العقد رسميًا مع جيسوس.

ولفتت الصحيفة البرتغالية إلى أن جيسوس سيحصل على مقابل مالي يصل إلى 10 ملايين يورو في العام الواحد، ليبدأ مغامرة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق أن تولى المدرب البرتغالي تدريب الهلال في موسم 2018/ 2019، وقاده في 26 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 4 مرات وخسر مرتين، وسجل الفريق 66 هدفًا معه، واستقبل 23 هدفًا.

النصر يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام نظيره الهلال، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة ميغيل روسو.