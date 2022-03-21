روى عدد من أقارب المتوفين غرقاً في مجرى تصريف السيول بمحافظة حفر الباطن خلال الأعوام الماضية لـ “المواطن” تفاصيل وفاة أقاربهم في الموقع القريب من حي أبو موسى الأشعري الذي يعد من أقدم أحياء المحافظة .

وذكر المواطن نومان الجميلي أنه في عام 1987م توفي شقيقه الذي يبلغ من العمر 16 عاماً غرقاً داخل مستنقع في موقع تصريف السيول الذي توفي به أمس الأحد 3 أطفال، وطالب الجميلي بوضع سياج حديدي على الموقع لحماية الأرواح ووضع لوحات إرشادية تبين خطورة الموقع.

سقوط داخل مستنقع

وأوضح المواطن إبراهيم الجميلي أن شقيقه توفي عام 1434هـ بعد سقوطه في مستنقع تشكل في مجرى تصريف السيول.

وقال الجميلي: نتمنى الاهتمام من قبل المسؤولين فبدلاً من تكوين المياه مستنقعاً قريباً من الأحياء السكنية يتم تأهيل المجرى لخروج المياه بعيداً عن الموقع الحالي كما تم في وادي فليج.

وأشار المواطن منصور السليماني إلى أن بنت شقيقته توفيت قبل عدة أعوام في مجرى تصريف السيول فكانت حينها فاجعة للجميع.

وأضاف “نطالب نحن سكان حفر الباطن بعمل سياج وحماية للمارة لما يشكله الموقع من خطورة”، مشيراً إلى أن ما وقع أمس من وفاة الأطفال الثلاثة فاجعة كبيرة سائلاً الله أن يجعلهم شفعاء لوالديهم”.