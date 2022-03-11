أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن الوزارة تعمل على طاقة تشغيلية طبيعية، مضيفًا أن حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة.

فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة: حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة والحج هذا العام سيكون أكثر عددًا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/PCIWnl9TtZ

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2022

تغيير موعد الحجز:

وقال سعيد في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن من يرغب في تغيير موعد حجزه فعليه أن يدخل إلى التطبيق ويقوم بذلك.

موسم الحج:

ولفت سعيد إلى أن موسم الحج هذا العام سيراعي جميع الأمور التنظيمية والصحية والاحترازية مع تخفيف هذه القيود، وسيكون الموسم أكثر عددًا هذا العام.