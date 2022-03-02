تسبب حسام حسن لاعب الأهلي المصري في إثارة الجدل، وذلك بعد أن تمت مشاهدته وهو يبكي أثناء مباراة فاركو ضد الأهلي التي أُقيمت في الدوري المصري مساء أمس.

وبكى مهاجم الأهلي، خلال الدقيقة الـ89 بعد أن شارك في مباراة فاركو لدقائق قليلة بقرار من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث لا تعد المرة الأولى وتم الدفع بـ حسام حسن في الدقائق الأخيرة في أكثر من مباراة.

الجماهير تدعم حسن بعد لقاء فاركو ضد الأهلي

وأثار هذا الأمر تعاطف جماهير النادي الأهلي، التي دعمت اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة على ثقتها في قدراته الفنية خاصة أن الأمر تكرر في مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا وفي لقاء فاركو بـ الدوري المصري.

مسجلو أهداف مباراة فاركو ضد الأهلي

واستطاع الأهلي أن يفوز برباعية مقابل هدف على فريق فاركو، حيث سجل محمد شريف هدفًا ومحمد مجدي ” أفشة” صانع ألعاب الفريق هدفين وحسين الشحات هدفًا بينما سجل لـ فاركو اللاعب أحمد الصغيري، ليكون الفوز الخامس لـ الأهلي في الموسم الحالي بنتيجة قوامها 4 أهداف.

وفاز الأهلي في الموسم الحالي في 5 مباريات بنتيجة 4 أهداف، حيث هزم نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة رباعية دون رد، ثم فاز على مصر المقاصة برباعية دون رد في الدوري، وفاز على نادي سموحة السكندري برباعية لهدف في الدوري، وفاز على النادي الإسماعيلي برباعية دون رد في الدوري المحلي، ثم الفوز على فاركو أمس برباعية لهدف.

كذلك تفوق الأهلي على غريمه نادي الزمالك وهزمه بنتيجة 5-3 في الدوري في نوفمبر الماضي.