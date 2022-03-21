أوضحت تقارير إعلامية أن المدافع زياد الصحفي سيجدد عقده مع نادي الاتحاد، بعد عودته من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي.

الاتحاد لن يفرط في زياد الصحفي

وكشف غرم العمري وكيل اللاعبين والناقد الرياضي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” زياد سيجدد مع الاتحاد بعد عودته من المنتخب السعودي، والموضوع متوقف فقط على تفاصيل بسيطة”.

وأضاف العمري: ” ليس من المعقول توقيع زياد لفريق آخر، لأنه سيكون واجبًا عليه إخطار فريقه القديم خلال 72 ساعة، وهذا لم يحدث، التجديد بعد عودته من المشاركة الدولية مع الأخضر”.

الأخضر في مواجهة مهمة أمام الصين

يذكر أن الصحفي يستعد للمشاركة مع الأخضر في مباراتي الصين وأستراليا في آخر جولتين من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان المنتخب السعودي فاز في لقاء الذهاب على المنتخب الصيني في المملكة بثلاثية لهدفين، كما يسعى الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 للتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر للمرة السادسة في تاريخه.