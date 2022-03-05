سيكون الحضور الجماهيري للمباريات في الفترة المقبلة بنسبة 100%، وذلك بعد إصدار قرار بـ إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

رفع الحضور الجماهيري بنسبة 100%:

وسيحضر عشاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الملاعب بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للملعب بداية من الجولة المقبلة وهي الجولة الـ24.

وكان الإعلامي “علي العنزي” ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن رفع حضور عدد الجمهور سيكون بنسبة 100% بداية من الجولة المقبلة في دوري المحترفين.

الحضور الكامل بداية من الجولة الـ24:

وتبدأ مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري المحترفين، بداية من يوم الخميس المقبل بمباراتي “الفتح ضد أبها، والتعاون ضد الفيصلي”.