انطلقت، اليوم الأحد، النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، ويشارك فيه 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة.

آخر التطورات التقنية:

ورصدت “المواطن” أبرز الأجنحة والحضور الكبير للمعرض خلال يومه الأول، حيث يهدف معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليًّا وعالميًّا من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

ووثقت “المواطن” بعدستها أبرز الأجنحة المشاركة في المعرض، ومنهم وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وكذلك أحدث المعدات والتقنيات العسكرية والدفاعية والأمنية، والطائرات المستخدمة في العمليات الأمنية بكافة القطاعات الموكل إليها حفظ الأمن.

وفود رفيعة المستوى:

ويستقطب المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.