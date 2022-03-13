تقام غدًا حفلة راب على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، والتي يشارك فيها كل من نجوم الراب ويجز وبابلو وعفروتو.

هالمرة تنتظرنا حفلة غير 🔥

مع فنانين الراب Pablo & Wegz & Afroto بكرة على مسرح أبو بكر سالم في #بوليفارد_رياض_سيتي 😍

احجز تذكرتك 🎟

⁦https://t.co/mULdD5EWhg⁩

⁧#موسم_الرياض pic.twitter.com/mKAymXmOqP

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 13, 2022

حفلة راب رهيبة:

وروجت صفحة بوليفارد رياض سيتي على تويتر للحفل وكتبت: “حفلة راب رهيبة للفنانين Pablo & Wegz & Afroto على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.. تنتظرك بكرة.. احجز تذكرتك”.

وشاركت صفحة موسم الرياض الرسمية على تويتر بمقطع فيديو دعائي لفرقة الراب وعلقت: “هالمرة تنتظرنا حفلة غير مع فنانين الراب Pablo & Wegz & Afroto بكرة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي”.

بوليفارد رياض سيتي:

ومنطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أبرز وجهات موسم الرياض، تقديم فعالياتها المتنوعة للزوار، وسط خيارات ترفيهية تشمل جميع الرغبات، وتلبي طموحات الحالمين باستكشاف ألوان جديدة من الترفيه المحلي والعالمي.

وتمثل المنطقة أحد أهم المواقع الترفيهية بالمملكة العربية السعودية بصفتها مدينةً ترفيهيةً مصغرةً تهدي المتعة لكافة شرائح المجتمع، عبر 9 مناطق غنية بالتجارب الترفيهية المتنوعة، بمساحة تصل إلى 900 ألف م2، وأكثر من 10 آلاف موقف للسيارات.

وتكتسي المنطقة سمات الترفيه من خلال تنوع مناطقها الفرعية، حيث تشكل “منطقة سكوير” أحد أبرز عوامل الجذب، بمحاكاتها ميدان سكوير تايم في نيويورك، إضافةً إلى الزحليقة العملاقة المسجلة برقمين قياسيين في الموسوعة العالمية جينيس كأطول زحليقة في العالم، وأكثر لعبة من نوعها في عدد المسارات في منطقة “أفالانش”، كما تحتضن المنطقة حزمةً ترفيهيةً متنوعةً تملأ أوقات الزوار، وتمنحهم لحظات استثنائية تجمع أفضل الخيارات الترفيهية المحلية والعالمية.

رموز النغم العربي:

وتتنامى أهمية “بوليفارد رياض سيتي” ومكانته لدى زوار موسم الرياض بجمعها رموز النغم العربي من خلال مسرح العندليب، ومسرح أم كلثوم، إضافةً إلى جدارياتها التي تسهم في الارتقاء بالمتعة البصرية في المسارات والممرات، ومقاهي الهلال والنصر التي نجحت في نقل منافسات قطبي العاصمة من الملاعب إلى محاضن الترفيه.

وتتيح المنطقة لزوارها عددًا من المطاعم والمقاهي العالمية تحقيقًا لرغباتهم في توفير مذاقات مختلفة، وسط تجارب غنية بالعروض والمشاهد الموسيقية والفنية، التي تمنح المكان بعدًا طربيًّا أصيلًا في أجواء مفعمة بالترفيه والمرح.

وتحتضن بوليفارد رياض سيتي مجموعةً من الخيارات الجاذبة للمهتمين بالترفيه، وكذلك الهواة والمختصين، ورواد الأعمال والمستثمرين في مجالات: الفنون والثقافة والألعاب الإلكترونية والتسوق والتكنولوجيا.