لا يزال الحديث دائرًا عن مسقبل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول بنادي بوروسيا دورتموند، وإمكانية الرحيل أو الاستمرار داخل ألمانيا، الفترة المقبلة، في ظل صراع الأندية الأوروبية من أجل ضمه.

ويهتم ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بضم اللاعب النرويجي في فترة الانتقالات الصيفية.

بوروسيا دورتموند يكشف حقيقة العروض لـ هالاند:

وذكر هانز يواكي فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند خلال تصريحات لـ مجلة “سبورت بيلد” الألمانية أنه حتى الآن لم يتقدم أي ناد بعرض لضم هالاند.

وأضاف: “في حالة مغادرة النجم النرويجي، سنجد موهبة جديدة أخرى ونطور نجمًا جديدًا وهذا سيفيد أيضًا الدوري الألماني، علينا توخي الحذر ومحاولة الاحتفاظ بالكثير من النجوم الذين لا يزال لدينا في الدوري وهو أمر صعب بالنظر إلى الضغوط المالية الهائلة من إنجلترا”.

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن اللاعب النرويجي سيرفض الانتقال للريال بسبب العلاقة غير الجيدة بين المهاجم والنادي مؤخرًا.