كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم السبت في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم:

ويدير مباراة الفيصلي والحزم، الحكم محمد الهويش ويعاونه كل من ياسر السلطان وبليغ آل رمضان، بينما عبدالله العويدان حكمًا رابعًا ومحمد السماعيل حكمًا للفيديو، وعلي العلي مساعدًا لحكم الفيديو.

الرائد والفيحاء، يديرها الحكم سلطان العكيري ويعاونه كل من سعد الشبرمي وعمر الجمل، وخالد صلوي حكمًا رابعًا وماجد الشمراني حكمًا للفيديو، وخلف الشمري مساعدًا لحكم الفيديو.

الشباب والباطن، سيديرها الحكم عبدالله الشهري ويعاونه كل من فيصل القحطاني ومحمد الوحيمر، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا للفيديو، وعماد العسكر مساعدًا لحكم الفيديو.

وتُقام اليوم السبت 3 مباريات في الجولة الـ23 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيصلي والحزم في تمام السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الرائد والفيحاء في السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 بلقاء بين الشباب والباطن في التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، ويقام على ملعب “الملز” في الرياض.