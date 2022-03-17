أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم في الجولة الـ25

ويدير سامي الجريس مباراة الفيصلي والفتح في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويساعده عمر الجمل ومحمد الحنفوش، الحكم الرابع سلطان العكيري، حكم الفيديو ممدوح الشهدان ويساعده عبدالعزيز البريه.

ويقود أحمد الرميخاني مباراة ضمك ضد الاتفاق على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويساعده هشام الرفاعي وعادل شراحيلي، الحكم الرابع عبدالصمد بكري، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده سعيد المهدي.

ويتولى رائد الزهراني قيادة مباراة النصر والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد العرمطي، والحكم الرابع خالد صلوي، حكم الفيديو سلطان الحربي، ويساعده سعد الشبرمي.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 57 نقطة، يليه الهلال بـ46 نقطة، بالتساوي مع الشباب، إلا أن الزعيم يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، يليه ضمك بـ39 نقطة، ثم الفتح برصيد 31 نقطة، متساويًا مع أبها، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).