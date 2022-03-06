تستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي حلولها المبتكرة في تطوير منظومة الأمن الداخلي، خلال الفترة 6 – 9 مارس 2022.

وأشارت الداخلية إلى أن الحلول المبتكرة ساهمت في تحقيق الأمن الداخلي من خلال:

المدن الآمنة

تأمين الحدود

إدارة الأزمات والكوارث

إدارة الحشود

تطوير العمل الميداني

تعزيز الشعور بالأمان

حماية البيئة

حماية المنشآت الحيوية

مشاركة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس عن إنهاء استعدادها للمشاركة في معرض الدفاع العالمي في مدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

إبراز إنجازات الوزارة

وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.

وسيركز معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من (590) جهة عارضة، و (42) دولة، و (100) وفد عسكري من (70) دولة.