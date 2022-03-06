يبدو أن إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله قد تجعله يغيب عن نادي الاتحاد في 3 مباريات مقبلة، والبداية ستكون من مباراة الهلال في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المهاجم المغربي صاحب الـ11 هدفًا بالموسم الحالي، تعرض لإصابة عضلية قوية في مباراة ضمك بالجولة الـ22 من دوري المحترفين.

قوة الإصابة قد تجعل حمدالله يغيب 3 مباريات

وبسبب قوة الإصابة العضلية فمن المتوقع غياب اللاعب المغربي عن مواجهات الاتحاد ضد كل من ” الهلال، الشباب، الحزم” في دوري المحترفين.

وفي وقت سابق، أثار سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر، الجدل حول إصابة اللاعب المغربي قبل مواجهة الهلال، وأنها من نوع مختلف.

سعود الصرامي يثير الجدل

وقال الصرامي اليوم ” الأحد” عبر حسابه في “تويتر” : ” إصابة اللاعب المغربي وبسببها يغيب عن لقاء الهلال مختلف عليها، قالوا بأنها في العضلة الضامة، ثم قالوا بأنها أسفل البطن، ثم قالوا إجهاد بعضلة السابق، لقاء ضمك كان المهاجم المغربي هو النجم الأول ولم نشاهده يسقط إلا مرة واحدة”.

وأضاف الصرامي: “حمدالله اصطدم بمدافع ضمك وأكمل المباراة بكامل عافيته”.