لا زالت أزمة خريجات كليات التربية مستمرة، وسط مطالب بتدخل عاجل من جانب وزارة التعليم لتعيينهن بعد حرمانهن لسنوات من المساواة مع زملائهم وزميلاتهم في التخصصات الأخرى.

وأكدت خريجات أن عددهن بالآلاف، ويعانين من صعوبة في الحصول على وظائف، وسط تجاهل من التعليم والجهات المعنية وما وصفوه بأنه “رفض” لمساواتهن مع خريجات الكليات والمعاهد المتوسطة في التعيين.

حل عاجل لخريجات التربية:

وعبر موقع تويتر، تصدر وسم “حل عاجل لخريجات التربية” قائمة الأكثر تداولاً اليوم الأربعاء، حيث قالت نوف: “قضيتنا لا تتحمل تأجيل أو تأخير أكثر من ذلك، أعمارنا الآن لا تتحمل المزيد من الانتظار الطويل، قضية بسيطة مثل هذه أصبحت حديث المجتمع سنوات طويلة ليست قضية صعبة أو مستحيلة لكن لا أعلم السبب، إحنا ضحايا وزاره التعليم وتعطيل دام لسنين عجاف!

أما هيام فقالت: “بعض المدارس معلماتهم يدرسون شيء غير عن تخصصهم وبعض المدارسات كبار لهم زمن وهم يدرسون المفروض يقاعدونهم”، بحسب قولها.

عاطلات لسنوات:

من جهتها، علقت زهرة: “ماكنت أتوقع إني اتخرج من الجامعة وأقعد عاطلة 8 سنوات وبدون أي فايدة بس شغلتنا نختبر كل سنة وكأننا درسنا عشان هالشي للأسف”.

ورأت رضوى: الحل هو حصرنا وتعيينا الفوري والمكاني في المدارس الحكوميه بلاشروط أو قيود.

وشكت ابتهال: “١٦ عاماً مضت على تخرجي مابين أمل على تحقيق الحلم الذي طالما انتظرته ومابين يأس وترقب، ولا أعلم ماذا أفعل من أجل لقمة العيش”.