كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن سبب عدم تعرض محمد كنو لاعب الهلال للإيقاف بالموسم الحالي، بعد أن وقع على عقد مع النصر وآخر مع الهلال في وقت واحد بـ يناير الماضي.

#ملعب_SBC | أحمد الأمير – قانوني رياضي: لجنة الاحتراف تدخلت في قضية محمد كنو بدون أي شكوى من أحد الأطراف.. تأخر البت في القضية كان لهذا السبب…! #قناة_SBC pic.twitter.com/A8vGNNlGUr

— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 16, 2022

ماذا استغل محمد كنو ووكيله؟

وقال الأمير لـ برنامج “SBC”: “لجنة الاحتراف تدخلت في قضية كنو دون أي شكوى من أي طرف، واللاعب ووكيل أعماله استغلا عدم وجود اشتراطات تكشف عن رسمية عقد النصر مع اللاعب، لذلك تقدما بدعوى لـ غرفة فض المنازعات وهذا الأمر جنّب اللاعب الإيقاف بالموسم الحالي”.

وأضاف الأمير: “غرفة فض المنازعات ستبت في القضية في شهر مايو المقبل وإذا تم إيقاف كنو فهذا لن يمنع تواجده مع المنتخب السعودي في الاستحقاقات المقبلة”.

كواليس أزمة محمد كنو مع الهلال والنصر:

وكان كنو أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

وذكر برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” بوقت سابق أن كنو وقع على عقد مع النصر وبصم عليه والعقد مكون من 8 ورقات ووقع عليه في الثاني من يناير الماضي.

كما وقع كنو على إقرار بعدم التوقيع مع نادٍ آخر، واستلم لاعب الهلال مقدم العقد عبر شيكات مؤجلة، وطلب من النصر الإعلان عن الانتقال بعد مباراة السوبر السعودي التي كانت بين الهلال والفيصلي في 6 يناير الماضي.

النصر أرسل كذلك عقد اللاعب في الثالث من يناير بعد توقيعه إلى لجنة الاحتراف.