دخل الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في حالة من الخيبة والإحباط، بعد الإقصاء من الدور الخامس لـ بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم.

وكان الفريق اللندني خسر أمام فريق ميدلزبره بهدف دون رد في الشوطين الإضافيين من عمر المباراة.

تعليق مدرب توتنهام بعد الخسارة:

وعلق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للسبيرز على الخسارة من ميدلزبره قائلًا: “أهدرنا فرصة التأهل للدور الرابع من البطولة، وحزين للغاية على الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، أعتقد أننا كنا ندرك تمامًا صعوبة مثل تلك المباريات ونحن نخوضها أمام فريق من دوري الدرجة الأولى”.

وأضاف كونتي: “كان علينا قتل المباراة ولكن ميدلزبره حقق الفوز واستحق التأهل”.

وكان اللاعب جوش كوبورن، سجل هدف الفوز لفريق ميدلزبره في الدقيقة الـ107 من عمر الشوط الإضافي الأول.

موعد المباراة المقبلة لـ السبيرز:

وسيواجه توتنهام، فريق إيفرتون في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي مساء يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

ويتواجد السبيرز في المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

ملخص مباراة توتنهام ومانشستر سيتي:

وفي يوم السبت قبل الماضي، انتهت قمة مان سيتي ضد السبيرز، بفوز صعب ومثير لـ السبيرز بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ سريعًا بضغط هجومي لفريق توتنهام نتج عنه الهدف الأول عبر اللاعب ديان كولوسيفسكي بعد تمريرة من الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ونجح مانشستر سيتي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة الثالثة والثلاثين بعد خطأ قاتل من الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

وفي الشوط الثاني، ضغط فريق السبيرز بقوة لإضافة الهدف الثاني حيث نجح عبر هاري كين في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكوري هيونج مين سون.

وسجل بعدها هاري كين هدفًا ثالثًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح مانشستر سيتي في إحراز الهدف الثاني عبر الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ91 من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الأرجنتيني روميرو لاعب توتنهام.

وشهدت آخر دقائق مباراة مان سيتي ضد توتنهام، إثارة متواصلة حيث صنع السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث لـ السبيرز الذي سجله هاري كين في الدقيقة الـ95 من ضربة رأسية.