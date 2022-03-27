تحت رعاية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية؛ أعلنت شركة مطارات جدة اليوم عن اختيار شركة “دبلن” العالمية كشريك إستراتيجي لشركة مطارات جدة للمساندة والدعم في العمليات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك لمدة خمس سنوات.

تفاصيل الاتفاقية:

جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بحضور عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث مثّل شركة مطارات جدة في توقيع العقد رئيسها التنفيذي المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، فيما مثّل شركة دبلن رئيسها التنفيذي دالتون فيليبس.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية سفير دولة أيرلندا جيرارد ماكوي والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي ورئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم.

مساندة وتعاون:

ويتضمن العقد قيام “شركة دبلن” بالمساندة والتعاون مع شركة مطارات جدة لتحقيق التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات التشغيلية والتجارية لمطار المؤسس، يتم خلالها نقل المعارف والخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية العاملة في المطار للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى جانب العمل على تطوير الجانب التشغيلي بما يتوافق مع الخطط المستقبلية لشركة مطارات جدة وبما يضمن توفير تجربة سفر فريدة للمسافر، إلى جانب العمل التكاملي مع شركة مطارات جدة على تحقيق أعلى معايير الأمن والكفاءة والتشغيل وبناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين، لخلق مجال من الفرص لتقديم صورة إيجابية عن المملكة العربية السعودية للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

تحقيق أهداف المطار:

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس ريان طرابزوني، أن هذه الخطوة ستمكن شركة مطارات جدة من تحقيق أهدافها للعمل على تطوير مختلف الخدمات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ليصبح بوابة اقتصادية متنوّعة، وتشغيله بخدمات راقية ومتطورة، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتطوير تجربة المسافرين عبر تعزيز قيم شركة مطارات جدة التي ترتكز على الترحيب بالجميع بمختلف الثقافات في ظل توفير خدمات آمنة وبيئة إيجابية ليكون المطار واجهة مشرفة لزوار المملكة، ومركزًا محوريًّا عالميًّا مهمًّا، من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم.

وأضاف طرابزوني: أن شركة مطارات جدة تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي سيكون لمطار الملك عبدالعزيز الدولي دورًا أساسيًّا في تحقيقها حيث سيساهم المطار في تعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بسبب موقعه الجغرافي كمحور ربط بين القارات ومركز جلب للمزيد من الحركة الجوية والاستثمارات وهو ما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، والتي تتوافق مع مبادرات رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتيسير الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة في ظل عناية ورعاية متكاملة من منظومة الجهات المعنية.

خبرة عالمية واسعة:

وتتمتع شركة دبلن العالمية بخبرة عالمية واسعة وسجل من النجاحات في إدارة وتشغيل المطارات العالمية، حيث تعمل في 16 دولة حول العالم وحصلت على جائزة أفضل مشغل أسواق حرة في المطارات، بكندا 2019. كما حققت المركز الأول عالميًّا لتأمين علامة الجودة ISO 55001، ونالت 4.8 من تقييم “سكاي تراكس” لأول عام تشغيلي في الصالة 5 بمطار الملك خالد الدولي.

وتعد شركة “دبلن” ضمن أفضل الشركات العالمية لتشغيل المطارات الدولية وتعمل في العديد المطارات مثل: مطار دبلن في أيرلندا، ومطار كورك، كما يوجد للشركة مشاريع في عدد من دول الخليج في الإمارات والكويت وعمان وساهمت في العديد من المشاريع البارزة في المملكة العربية السعودية منذ العام 2015 حيث شاركت في برنامج تخصيص شركة مطارات الرياض، وتشغيل وإدارة الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي، وتقديم الاستشارات التشغيلية والمالية لشركة مطارات القابضة، كما تم اختيارها لتشغيل وإدارة مطار البحر الأحمر الدولي.