واصل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حث حلف الناتو على دعم بلاده في مواجهة روسيا؛ محذرًا من توسع روسيا في دول الحلف الشرقية.

رئيس أوكرانيا يخاطب قمة الناتو

وقال زيلينسكي مخاطبًا قمة الناتو إن روسيا تسعى للتقدم بعد أوكرانيا وستهاجم دول الحلف الشرقية مطالبًا بدعم بري وجوي وبحري ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكي: “أطلب منكم إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن. بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار الناتو”.

تواصل العملية العسكرية الروسية

ميدانيًا تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلتها اليوم يومها الثلاثين وسط جهود دولية حثيثة لوقف القتال والجلوس على طاولة المفاوضات.

ورصدت عدة انفجارات ليلا في بلدة زورافليفكا، بمنطقة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما لم تقع إصابات بين السكان، حسب منشور لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف.

قمة الناتو

ويناقش قادة الناتو خلال قمة الحلف في بروكسل اليوم الخميس تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.