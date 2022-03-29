انتهت، من قليل، مباراة منتخب الإمارات ضد كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفوز الأبيض بهدف دون رد.

تعادل الإمارات ضد كوريا الجنوبية

وبدأت مباراة منتخب الإمارات ضد كوريا الجنوبية التي أُقيمت على استاد آل مكتوم في دبي بشكل سريع، وسيطر الأبيض على اللعب، وتمركز لاعبوه بشكل جيد، ما حرم الضيوف من بناء هجمات خطيرة.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو عند الدقيقة 15، ولكنه لم يحتسب ركلة جزاء للأبيض، وغاب الخطورة على المرميين، باستثناء فرصة سقطت خلف الحارس خالد عيسى، وارتدت من القائم عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

منتخب الإمارات يخطف التأهل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح حارب سهيل في هز شباك منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم عند الدقيقة 54 من هجمة سريعة، لينفرد بالحارس الكوري ويسجل الهدف الأول.

وكاد الضيوف أن يسجلوا التعادل عند الدقيقة 60، من كرة رأسية، إلا أنها لمست يد حارس المرمى وارتطمت بالعارضة لتتحول إلى ركنية، واستمروا في الضغط وسط تألق من خالد عيسى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الإمارات بهدف نظيف.

وحسم منتخب الإمارات الأول لكرة القدم المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 23 نقطة في المركز الثاني.