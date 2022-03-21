أكد رئيس مجلس إدارة نادي الباطن، ناصر الهويدي، أن الفريق الأول لكرة القدم عانى من الأخطاء التحكيمية خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، مشددًا في الوقت ذاته صعوبة المباريات المتبقية.

صعوبة المواجهات المتبقية:

وقال الهويدي خلال تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة “ألف ألف”: “فوزنا على الرائد كان أهم انتصار، وكانت بمثابة الأمل الأخير في إحياء الآمال للبقاء في دوري المحترفين”.

وواصل رئيس نادي الباطن تصريحاته قائلًا: “لدينا مواجهات مباشرة مع منافسين لنا في الهروب من مناطق الهبوط، وهو بمثابة دوري جديد لها، وسنعد العدة لها جيدًا خلال التوقف الجاري للمنافسات”.

أزمات الباطن هذا الموسم:

وتابع: “الباطن واجه مشاكل عديدة، بدايةً من عدم إقامة معسكر جيد في بداية الموسم، بجانب المدرب، كذلك أخطاء التحكيم التي نعد أكثر نادي متضرر منها باعتراف لجنة الحكام، وفقدنا 18 نقطة جراء تلك الأخطاء”.

وأضاف رئيس نادي الباطن قائلًا: “الحكم المحلي خذلنا كثيرًا هذا الموسم، ولم يفز الفريق في أي لقاء تحت إدارتهم، على عكس الحكم الأجنبي، وبقية مبارياتنا ستكون بصافرة أجنبية”.

وأردف: “رابع المشاكل بعد المعسكر والمدرب والتحكيم هي عدم حصولنا على الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد، في دوري قوي لا يمكن خلاله بأن تتنبأ بنتيجة أي مباراة، ومباراة الاتحاد والحزم الأخيرة، والمستوى الذي ظهر به الأخير”.

واختتم ناصر الهويدي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “أتحمل أنا ومجلس إدارتي الأخطاء التي ذكرتها بخصوص المعسكر والمدرب والكفاءة المالية”.