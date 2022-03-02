استقبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في المقر الرئيس للديوان اليوم، عددًا من المراجعين، الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة الديوان الرقمية.

توجيه رئيس ديوان المظالم

واستمع معاليه خلال الاستقبال -الذي جرى وفق الاحترازات الوقائية- لطلبات المراجعين ومقترحاتهم، موجهًا بالعمل على سرعة إنجاز وإجراء ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.

ويقوم رئيس ديوان المظالم بلقاء المراجعين في يوم الأربعاء من كل أسبوع للاستماع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم بهدف الإسهام في تطوير أداء وأدوات العمل في مرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية وتحقيقًا للعدالة الناجزة.