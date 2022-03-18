يطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق انتصار جديد بتجاوز عقبة الأهلي اليوم.

كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، كلاسيكو الهلال والأهلي، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم، تراجع الزعيم إلى المركز الثالث مؤقتًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وذلك بعد فوز النصر بالأمس، فيما يتواجد الراقي في المركز العاشر بـ28 نقطة.

رامون دياز يتألق

وتُعد مباراة اليوم هي الخامسة لرامون دياز ضد الأهلي في جميع المسابقات، ولم يخسر أي لقاء من قبل، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة سلبيًا في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017.

وفاز الهلال بقيادة رامون دياز على الأهلي للمرة الأولى في الجولة العاشرة من موسم 2016/ 2017 الذي شهد تتويجه باللقب، وقاد الزعيم لحصد كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم ذاته بعد الفوز على الراقي بنتيجة 3/2.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني في تجاوز عقبة الأهلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018.

وفي السياق ذاته، انتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع رامون دياز وحقق سلسلة انتصارات متتالية، ويطمح لتكليل تألقه بتحقيق الفوز على الأهلي، وملاحقة الاتحاد على الصدارة.