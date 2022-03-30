علّقت جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأميركي الشهير، ويل سميث، على الضجة التي أحدثتها صفعة زوجها لمقدم حفل أوسكار، الممثل كريس روك.

زوجة ويل سميث تعلق على الصفعة

ونشرت زوجة ويل سميث رسالة مقتضبة للغاية على حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستقرام، قالت فيها: “هذا موسم للتعافي، وأنا موجودة هنا من أجل ذلك”.

وفسر كثيرون كلام بينكيت على أنه دعوة للصفح والتسامح بعد الحادثة، التي أزعجتها كثيرًا، وبدا ذلك واضحًا من ملامح وجهها في الحفل.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من آلاف المتابعين والمحبين بما كتبته زوجة الفنان الشهير.

ويل سميث يعتذر عن صفعة روك

وكان ويل سميث اعتذر لزميله كريس روك، على صفعه خلال حفل جوائز الأوسكار ليل الأحد الماضي، وقال إنه سلوك لا يغتفر لا للعنف.

جاء ذلك، فيما نددت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، بصفع الممثل ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك، وقالت إنها بدأت مراجعة رسمية للواقعة.

وخطا سميث خطوات مسرعة على خشبة المسرح وصفع روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر زوجة سميث.