وجه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رسالة إلى المقاولين ومنفذي المشاريع.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء

(نداء للمقاولين ومنفذي المشاريع) pic.twitter.com/VwfMWkYUlL

— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) March 1, 2022

صدق وأمانة:

وقال سماحة المفتي عبر مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء: اتق الله، أمرك الله بأداء الأمانة والإخلاص والصدق وعدم الكذب؛ فاتق الله فيما تؤديه، واصدق في المعاملة وإياك والخيانة والغش فإنها مصالح الأمة وأوزارها عظيمة.

مسؤولية المقاولين:

وتابع أن الأمة تنتفع بهذه المشاريع، أما الخيانة والتساهل والتهاون والخداع فيصيب الأمة بنقص وهو مسؤولية على المقاولين ومنفذي المشاريع.