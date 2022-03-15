غاب حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، عن قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022، رغم تراجعه عن قراره باعتزال اللعب الدوري.

تساؤلات بشأن غياب عبدالله المعيوف:

وكان عبدالله المعيوف قد أعلن بعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري عن اجتماعه مع مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، بحث من خلاله إمكانية العودة إلى اللعب الدولي مجددًا، وشدد على أنه أخبره بجاهزيته للعودة.

وتوقع النقاد الرياضيون والجماهير تواجد المعيوف في قائمة الأخضر للمواجهتين الحاسمتين، خاصة أن الحارس الأساسي محمد العويس، لم يشارك باستمرار منذ رحيله عن الأهلي والانتقال للهلال في الميركاتو الشتوي.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع عدم انضمام عبدالله المعيوف إلى قائمة الأخضر، وأكدوا أنه كان يستحق التواجد في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه مع الهلال، وأشاروا إلى أنه الأفضل في هذا المركز.

وقال الإعلامي جابر الغامدي: “عبدالله المعيوف قدم مستويات رائعة مع الهلال خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أنه يمتلك خبرة كبيرة على مستوى حراسة المرمى ويتميز عن الكثير”.

وتابع الغامدي تغريدته قائلًا: “وفي آخر تصريح له (أبدى) استعداده في العودة لتمثيل المنتخب السعودي.. السؤال لماذا لم يتم استدعاؤه من قبل المدير الفني للمنتخب؟”.

الأخضر يستعد لمواجهتي الصين وأستراليا:

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشهدت تواجد 4 حراس مرمى، وغياب حارس الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي الصين في الإمارات، ثم أستراليا في جدة، ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.