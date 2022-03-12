تُعد شباك الفريق الكروي الأول بـ الشباب، هي الشباك المفضلة للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد.

حمدالله يعرف الطريق إلى شباك الشباب جيدًا:

ورغم أن المهاجم المغربي سيغيب عن مباراة الغد للإصابة التي تعرض لها في مباراة ضمك بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه مع فريقه السابق النصر، سجل 4 أهداف في 5 مواجهات ضد الليث في دوري المحترفين.

وسجل النجم المغربي 3 أهداف “هاتريك” في مباراة واحدة في فبراير 2020.

وكان اللاعب المغربي تعرض للإصابة في مباراة ضمك، وغاب عن لقاء الهلال الثلاثاء الماضي بسبب إيقافه لمباراة واحدة بعد احتكاكه مع الجزائري فاروق شافعي لاعب نادي ضمك.

التشكيل المتوقع لـ مباراة الاتحاد والشباب:

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، حمدان الشمراني، عبدالله الحافظ، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، أندري فيليبي، فهد المولد، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي”.

أما تشكيل الشباب المتوقع فسوف يكون مكونًا من: “زيد البواردي في حراسة المرمى، عبدالله الشامخ، أحمد شراحيلي، فواز الصقور، إياجو سانتوس، إيفر بانيجا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، نواف العابد، لوسيانو فييتو، باولينيو”.