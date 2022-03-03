يتواجد فريق من لجنة الرقابة على المنشطات في مباراة ديربي الرياض التي تنطلق بعد قليل بين النصر والهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري المحترفين السعودي عبر “تويتر” أنه تم إبلاغ الأجهزة الإدارية لدى الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

التشكيلة الرسمية لـ ديربي الرياض

وبوقت سابق، كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن تشكيلة الهلال لمواجهة النصر بعد قليل في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد قائد الفريق سلمان الفرج على مقاعد البدلاء.

سلمان الفرج احتياطيًا

وجاء التشكيل الأساسي مكونًا من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيجالو”.

أما دكة البدلاء فجاءت مكونة من: “محمد العويس، حمد اليامي، محمد جحفلي، متعب المفرج، سلمان الفرج، محمد كنو، ميشيل ديلجادو، صالح الشهري، عبدالله الحمدان”.

وفي السياق ذاته، كشف المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، تشكيلة فريقه لمواجهة الهلال بعد قليل في ديربي الرياض بالجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة العالمي مكونة من: “وليد عبدالله، علي لاجامي، عبدالإله العمري، فونيس موري، منصور الشمري، عبدالله الخيبري، أنسيلمو، بيتي مارتينيز، تاليسكا، خالد الغنام، فينسينت أبو بكر”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، حمد المنصور، سامي النجعي، ماشاريبوف، عبدالفتاح عسيري، جوناثان، عبدالفتاح آدم”.