يُقدم الاتحاد مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، ليقترب من تحقيق رقم تاريخي.

الاتحاد يقترب من رقم تاريخي

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تحقيق أكبر عدد من النقاط في تاريخه ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

ويُعد أكبر رصيد من النقاط حققه العميد كان في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، حيث حصد 56 نقطة في 30 مباراة، فيما جمع هذا الموسم 54 نقطة من 22 لقاء، ما يحفزه لمواصلة التألق وتحقيق رقم جديد في تاريخه.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ولكنه خاض 20 مباراة.