حقق اللاعب المصري مصطفى فتحي رقمًا مميزًا بعد أن تألق في مباراة أبها والتعاون أمس في الجولة الـ25 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قدم مصطفى فتحي خلال مباراة أبها والتعاون ؟

وتمكن فتحي من إحراز خامس هدف له في سابع مباراة مع التعاون منذ عودته لـ سكري القصيم في يناير الماضي، كما يُعد هدفه في أبها هو الهدف العاشر له في مسيرته بـ دوري المحترفين السعودي في 17 مباراة.

كذلك حقق 4 محاولات ناجحة للمراوغة في مباراة أمس.

ملخص مباراة أبها والتعاون

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم المصري مصطفى فتحي لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ17 بعد خطأ من حارس أبها.

وعند حلول الدقيقة الـ42، تحصل فريق زعيم الجنوب على ركلة جزاء نفذها اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ44.

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، أبها سادسًا، الفتح سابعًا، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر التعاون في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 26 نقطة، أندية الباطن والاتفاق والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 25 نقطة لـ الباطن، 24 نقطة لفريق الاتفاق، الحزم في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.