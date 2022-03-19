فرض الفريق الكروي الأول بنادي أبها، التعادل الإيجابي على نادي التعاون بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعادل يحسم المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم المصري مصطفى فتحي لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ17 بعد خطأ من حارس أبها.

وعند حلول الدقيقة الـ42، تحصل فريق زعيم الجنوب على ركلة جزاء نفذها اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، من المباراة ظلت النتيجة على حالها، ليُصبح رصيد التعاون بعد التعادل 26 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد زعيم الجنوب 32 نقطة في المركز السادس.