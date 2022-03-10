يسعى سكري القصيم لمواصلة سلسلته المميزة في مباريات التعاون ضد الفيصلي، وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم.

التعاون ضد الفيصلي

ويلعب التعاون ضد الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التعاون تجنب الخسارة ضد الفيصلي آخر 6 مباريات متتالية، حيث فاز 4 مرات وتعادل في مواجهتين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مواجهة اليوم، حيث يعانيان من تذبذب النتائج، ويطمح سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفيصلي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة التعاون ضد الفيصلي اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الـ13.