سيفقد منتخب مصر الأول لكرة القدم وبشكل رسمي، اللاعب رمضان صبحي في مباراتي السنغال في الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بعدما أعلن نادي بيراميدز المصري عن غياب لاعبه لمدة 14 يومًا للإصابة.

تجمع دموي يحرم بيراميدز من رمضان صبحي لمدة 14 يومًا

وكشف الفريق الطبي بنادي بيراميدز اليوم عن إصابة صبحي صاحب الـ24 عامًا بتجمع دموي في الركبة اليمنى، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي أمس في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتاج لاعب بيراميدز لتأهيل وعلاج لمدة 14 يومًا، مما يعني رسميًا غيابه عن مواجهتي السنغال يومي 25 و 29 مارس الحالي.

بيراميدز يعبر لدور الثمانية

يذكر أن بيراميدز كان ضمن تأهله لـ ربع نهائي كأس الكونفيدرالية بعد التعادل مع الصفاقسي في تونس بهدف لكل فريق، حيث سجل للفريق المصري، اللاعب المغربي وليد الكرتي، بينما سجل لنادي الصفاقسي اللاعب فراس شواط.

ويتواجد الفريق في المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط في الصدارة، بينما يتواجد نادي أهلي طرابلس الليبي ثانيًا برصيد تسع نقاط، والصفاقسي ثالثًا برصيد 4 نقاط، فريق زاناكو الزامبي برصيد صفر من النقاط في المركز الرابع.