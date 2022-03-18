قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن بداية شهر رمضان هذا العام سوف تكون يوم 2 أبريل 2022 بحسب الحسابات الفلكية.

ولفت الجروان إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم 2 مايو 2022 ما يعني أن عدة رمضان هذا العام ستكون كاملة ثلاثين يومًا إن شاء الله.

يذكر أن المملكة تعتمد رؤية الهلال كمؤشر على بداية الشهور الهجرية حيث يتم استطلاع الهلال بالعين المجردة أو بالأدوات المساعدة لبيان دخول الأشهر الهجرية.

دوام البنوك في رمضان

وكان البنك المركزي السعودي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ساعات دوام البنوك في رمضان وخلال إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك.

وحدد البنك دوام شهر الصوم بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، فيما ستكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك في رمضان من الساعة 9:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً.

إجازة عيد الفطر

وستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 27 رمضان الموافق 28 أبريل، وستستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال الموافق 8 مايو.

أما إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية عمل يوم الأربعاء 7 ذي الحجة الموافق 6 يوليو 2022، وستستأنف البنوك أعمالها يوم 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو 2022.

وستبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يوما الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.