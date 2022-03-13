نجح نجم فريق الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع بداية أحداث الشوط الثاني.

رومارينيو يهز الشباك:

ويلعب الشباب ضد الاتحاد الآن ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العميد بهدف دون رد سجله عبدالعزيز البيشي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد الاتحاد المقامة على إستاد الأمير فهد بن فيصل في الرياض بشكل سريع، ولعب حمدان الشمراني عرضية مميزة من الجانب الأيسر قابلها رومارينيو برأسية رائعة ليهز شباك فواز القرني بالهدف الثاني عند الدقيقة 49.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يتصدر العميد الترتيب بـ54 نقطة.