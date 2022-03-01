نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والحدود الشمالية.