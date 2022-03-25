أكدت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، أن ميليشيا الحوثي تواصل مهاجمة المدنيين والبنية التحتية.

صواريخ إيرانية:

وتابعت الأميرة ريما بحسب تغريدات للحساب الرسمي لقناة العربية على موقع تويتر، أن ميليشيا الحوثي تستهدف منشآت الطاقة بمسيرات وصواريخ إيرانية الصنع.

استهداف إرهابي:

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة (17:25) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العميد المالكي عن نشوب حريق بعدد (2) خزانين تابعين للمنشآت النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

تصعيد عدائي:

وأضاف العميد المالكي أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.

استهداف خزانات المياه والكهرباء:

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة.

وأكد التحالف وقوع حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء، ولا يوجد خسائر بشرية.