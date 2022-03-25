نجح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

منتخب السعودية إلى كأس العالم 2022

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها رينارد بسبب بعض الاختيارات، إلا أنه أثبت صحة موقفه بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها، بجانب نجاحه في تعويض الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الأخضر.

ولعب منتخب السعودية ضد الصين بالأمس على استاد الشارقة الرياضي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، إلا أن الأخضر ضمن التأهل قبل المباراة بعد فوز اليابان على أستراليا.

رينارد .. مسيرة من التألق مع الأخضر

وأصبح رينارد أول مدير فني فرنسي يقود منتخب السعودية إلى كأس العالم، ورابع مدرب أجنبي يتأهل مع الأخضر إلى المونديال بعد الألماني أوتو فيستر عام 1998، الأرجنتيني كالديرون في 2006، والهولندي فان مارفيك في 2018.

وقاد المدرب الفرنسي، منتخب السعودية الأول لكرة القدم في 22 مباراة، وحقق 15 انتصارًا، وخسر 3 مرات، وتعادل في 4 مواجهات، ونجح الأخضر معه في تسجيل 40 هدفًا، واستقبل 15 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.