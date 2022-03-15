شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إمكانية انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشيرًا إلى أن البند الخامس في ميثاق الناتو أصبح في أضعف حالاته.

❗️Zelenskyy: "We realized that #Ukraine will not become a member of NATO. We understand this, we are adequate people."

"#Kyiv needs new formats of interaction with the West and separate security guarantees" pic.twitter.com/aZRzhj1Yli — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

أوكرانيا لن تنضم لـ الناتو

وقال زيلنيسكي، في مقطع فيديو اليوم الثلاثاء: “يجب الاعتراف بالحقيقة بأن كييف لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.. البند الخامس في ميثاق الناتو أصبح في أضعف حالاته”.

وخاطب زيلينسكي ممثلي قوة المشاة البريطانية المشتركة بقوله إن أوكرانيا يجب أن تقبل عدم وجود “باب مفتوح للناتو” حسب وصفه.

وأضاف: “سمعنا منذ سنوات عن الأبواب المفتوحة المزعومة للانضمام لحلف الناتو.. لقد سمعنا بالفعل أننا لن نكون قادرين على الانضمام”.

وتابع: “إذا لم نتمكن من الدخول من خلال الأبواب المفتوحة، فعلينا التعاون مع الجمعيات التي نستطيع معها، والتي ستساعدنا وتحمينا”، مؤكدًا أن الممرات الإنسانية فُتحت جزئيًا اليوم.

قتال حتى الموت

وفي وقت سابق شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة مع دخول العملية العسكرية الروسية في بلاده أسبوعها الثالث.

وقال، في تصريحات صحفية، إن القوات الروسية ستواجه قتالًا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.