شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إمكانية انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشيرًا إلى أن البند الخامس في ميثاق الناتو أصبح في أضعف حالاته.
❗️Zelenskyy: "We realized that #Ukraine will not become a member of NATO. We understand this, we are adequate people."
"#Kyiv needs new formats of interaction with the West and separate security guarantees" pic.twitter.com/aZRzhj1Yli
— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022
أوكرانيا لن تنضم لـ الناتو
وقال زيلنيسكي، في مقطع فيديو اليوم الثلاثاء: “يجب الاعتراف بالحقيقة بأن كييف لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.. البند الخامس في ميثاق الناتو أصبح في أضعف حالاته”.
وخاطب زيلينسكي ممثلي قوة المشاة البريطانية المشتركة بقوله إن أوكرانيا يجب أن تقبل عدم وجود “باب مفتوح للناتو” حسب وصفه.
وأضاف: “سمعنا منذ سنوات عن الأبواب المفتوحة المزعومة للانضمام لحلف الناتو.. لقد سمعنا بالفعل أننا لن نكون قادرين على الانضمام”.
وتابع: “إذا لم نتمكن من الدخول من خلال الأبواب المفتوحة، فعلينا التعاون مع الجمعيات التي نستطيع معها، والتي ستساعدنا وتحمينا”، مؤكدًا أن الممرات الإنسانية فُتحت جزئيًا اليوم.
قتال حتى الموت
وفي وقت سابق شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة مع دخول العملية العسكرية الروسية في بلاده أسبوعها الثالث.
وقال، في تصريحات صحفية، إن القوات الروسية ستواجه قتالًا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.
زيلينسكي رئيس غبي . يذكرني بصدام في غبائه . جميع المؤشرات كانت تؤكد الغزو الروسي قادم . تم التغرير به من قبل امريكا والناتو . اي رئيس يظن ان امريكا والناتو سيدخلوا حرب نوويه تقضي علي الأخضر واليابس في جميع الدول المشاركه في الحرب يكون رئيس غبي . لا احد في العالم يفكر في حرب نوويه الفائز فيها خاسر ايضا . يريد ان يأتي بالناتو الي حدود روسيا ويظن ان روسيا ستسكت . وهو بهذا لا يفهم استراتيجيه ولا سياسه وهو اصلا ليس رجل سياسه بل ممثل كوميدي تافه . كما فعل صدام حينما ادت سياسته الي تدمير العراق حين ورفض الأنسحاب من الكويت . ادت سياسة زيلنسكي الي تدمير اوكرانيا وستصبح رغم انفه دوله محايده منزوعة السلاح لا فائدة منها لحلف الناتو ( مثل السويد والنمسا ) فلا تستحق الأهتمام او المساعده . الله يرحم حسني مبارك . قال المتغطي بامريكا عريان وتتحقق مقولته في اوكرانيا .