شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إمكانية انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشيرًا إلى أن البند الخامس في ميثاق الناتو أصبح في أضعف حالاته.

❗️Zelenskyy: "We realized that #Ukraine will not become a member of NATO. We understand this, we are adequate people."

"#Kyiv needs new formats of interaction with the West and separate security guarantees" pic.twitter.com/aZRzhj1Yli

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022