حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان موقفه من عرض النصر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

زيدان يرفض عرض النصر

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم الخميس، أن زيدان تلقى عرضًا رسميًا من النصر خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن رفضه بشكل نهائي.

ولفت الصحافي الإيطالي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لا زال في مفاوضات مع نادي النصر حتى الآن.

وارتبط اسم زيدان مؤخرًا بقيادة النصر، خاصة أنه لم يوافق على تدريب أي فريق منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في 30 يونيو عام 2021، فيما يُعد غارسيا من أبرز الأسماء التي تُطالب بها جماهير العالمي.

النصر يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام نظيره الهلال، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة ميغيل روسو.