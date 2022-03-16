قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب التفاوض حول سلام عادل لأوكرانيا مع وجود ضمانات أمنية حقيقية، مشيرا إلى عدم طلبه من قواته تسليم أسلحتهم.

زيلنيسكي لم يطلب استسلام جنوده

وأضاف زيلينسكي، في مقطع فيديو له تداوله مغردون، أن الخسائر في صفوف القوات الروسية تزداد مع مرور الوقت ومع استمرار صمود القوات الأوكرانية، مؤكداً: “لم أطلب من قواتي تسليم سلاحهم وهذا الطلب يمكن أن أوجهه للجنود الروس فقط”.

كلمة الرئيس الأوكراني أمام الكونجرس الأمريكي

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة افتراضية أمام الكونجرس الأميركي، اليوم الأربعاء، إن كييف تواجه الصواريخ والضربات الجوية الروسية كل يوم، معتبرا أن روسيا “لم تهاجم بلادنا فحسب بل شنت اعتداء ضد القيم الإنسانية”، مضيفا أنه بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمقاومة روسيا، والتي “أطلقت نحو 1000 صاروخ لقتل الشعب الأوكراني” حسب قوله.

وتابع في كلمنه التي بثتها فضائية العربية: “الإرهاب الروسي لم تشهده أوروبا منذ 80 عاما”ـ طالبا مساعدة واشنطن لفرض حظر طيران على أوكرانيا.

ولفت زيلنيسكي إلى أن المجتمع الدولي لم ينجح في حماية بلاده من الغزو الروسي، مثمنا في نفس الوقت التزام الرئيس الأمريكي بايدن بمساعدة بلاده عسكريا، مقترحا أن تفرض واشنطن عقوبات على كافة الساسة في روسيا.