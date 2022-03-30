أعرب نجم أسود التيرانجا، ساديو ماني عن سعادته بقيادة منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ساديو ماني سعيد بالتأهل

ونشر ساديو ماني صورة للاحتفال بتأهل المنتخب إلى مونديال قطر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وعلق قائلًا: “إلى قطر، أنا قادم مع أسودي، أراكم قريبًا إن شاء الله”.

وخطف النجم ساديو ماني الأنظار إليه خلال مباراة السنغال ضد مصر بالأمس، حيث تفوق على زميله في ليفربول محمد صلاح، ونجح في تسجيل ركلة جزاء حاسمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأمل ماني في استكمال موسمه المميز، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للمنافسة على ألقاب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي قبل المشاركة مع السنغال في مونديال قطر 2022.

مباراة السنغال ضد مصر

ولعب منتخب السنغال ضد مصر بالأمس على استاد ديامينياديو في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز أسود التيرانجا بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).