واصل السنغالي ساديو ماني التفوق على زميله في ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022.

السنغال تتجاوز مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ولعب منتخب السنغال ضد مصر بالأمس على استاد ديامينياديو في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز أسود التيرانجا بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ساديو ماني يتفوق على محمد صلاح

وتألق ساديو ماني بشكل لافت خلال مباراة الذهاب في تصفيات كأس العالم 2022، حيث قدم أداء فرديًا مميزًا، على الرغم من فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف دون رد، ولكنه واصل تميزه ليمنح السنغال الفوز في ملعبها.

وشارك ساديو ماني في مباراة مصر والسنغال بالكامل لمدة 120 دقيقة، ولمس الكرة 54 مرة، وقام بـ31 تمريرة، 18 منهما بشكل صحيح، ومرر 4 تمريرات مفتاحية، ولعب عرضية صحيحة.

ونجح ساديو ماني في صناعة فرصة خطيرة خلال المباراة، وقام بـ23 تدخلًا بينها 10 بشكل صحيح، ونجح في تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة التي قادت منتخب السنغال لتحقيق الفوز، وحصل على تقييم 7.4 درجة من موقع “سوفاسكور”.

على الجانب الآخر، لعب محمد صلاح المباراة بالكامل أيضًا، وقام بـ19 تمريرة بينها 14 بشكل صحيح، ولديه تمريرة مفتاحية ومراوغة واحدة ناجحة، وفشل في تسجيل ركلة الترجيح، ليحصل على تقييم 6.7 درجة.