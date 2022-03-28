يسعى النجم سالم الدوسري لمواصلة تألقه، وقيادة الأخضر لتحقيق الفوز في مباراة السعودية وأستراليا بالتصفيات المونديالية.

سالم الدوسري يبحث عن هدفه الثالث

ونجح الأخضر في تسجيل 10 أهداف في مباريات السعودية وأستراليا السابقة عن طريق 6 لاعبين، ويتصدر ناصر الشمراني القائمة بـ3 أهداف، ويُعد سالم الدوسري الوحيد المتواجد في القائمة الحالية الذي سبق وهز شباك الكنغر.

وتمكن سالم الدوسري من هز شباك أستراليا في ملبورن بالتصفيات الأولية لمونديال 2014، في فبراير 2012، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني أمام الكنغر ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

ويأمل سالم الدوسري في العودة لهز شباك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، ومعادلة رقم ناصر الشمراني، بحثًا عن الانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين.

مباراة السعودية وأستراليا

وتُقام مباراة السعودية وأستراليا، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا للاحتفال بالتأهل.

وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات المونديال، قبل مباراته الماضية ضد الصين، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا، ولكن الأخضر يطمح في الفوز لضمان الصدارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).