كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني.

زيدان مدرسة هجومية ممتازة:

ويرغب النصر في ضم المدرب الفرنسي صاحب الـ 50 عامًا كون مدرب ريال مدريد السابق يمتاز بالكرة الهجومية كما يملك القدرة على إخراج أفضل ما لدى نجوم فريقه، كما حدث للبرتغالي كريستيانو رونالدو تحت قيادته في ريال مدريد.

السبب الثاني هو قدرته على اكتشاف المواهب والعمل تحت الضغط الجماهيري كما لا يعتمد فقط على الصفقات الجديدة ويفكر في قطاع الناشئين بالنادي لتحقيق أقصى استفادة لفريقه الأول.

وكان زيدان قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في 30 يونيو عام 2021، ولم يوافق على قيادة أي فريق آخر حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض.

أندية رفض المدرب الفرنسي تدريبها:

وارتبط اسم زيدان بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنها مانشستر يونايتد، يوفنتوس، نيوكاسل وباريس سان جيرمان، إلا أنه فضل الحصول على راحة لمدة موسم بعد ريال مدريد، كما دخل السد القطري في مفاوضات معه مؤخرًا ولكنه رفض.

ويرغب مدرب الريال السابق في قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت تقارير أنه سيوافق على تدريب الديوك فورًا، الأمر الذي يصعب موافقته على التدريب في المنطقة العربية.